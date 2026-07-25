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Mulher fica com a perna presa às ferragens ao bater Uno em caminhão

Acidente aconteceu na Avenida Petrobrás, no Bairro Petrovale; vítima foi socorrida pelo Samu

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/07/2026 09:40

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Batida entre Uno e caminhão deixa motorista presa às ferragens na Grande BH
Batida entre Uno e caminhão deixa motorista presa às ferragens na Grande BH crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma mulher ficou presa às ferragens após o Fiat Uno que dirigia bater em um caminhão na manhã deste sábado (25/7), em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 6h50, na Avenida Petrobrás, no Bairro Petrovale.

Quando as equipes chegaram ao local, a motorista estava com uma das pernas presa às ferragens do veículo.

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Os bombeiros desencarceraram a vítima e, em seguida, ela foi entregue aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O estado de saúde da motorista não foi informado. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

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Matéria em atualização

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