Mulher fica com a perna presa às ferragens ao bater Uno em caminhão

Uma mulher ficou presa às ferragens após o Fiat Uno que dirigia bater em um caminhão na manhã deste sábado (25/7), em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 6h50, na Avenida Petrobrás, no Bairro Petrovale.

Quando as equipes chegaram ao local, a motorista estava com uma das pernas presa às ferragens do veículo.

Os bombeiros desencarceraram a vítima e, em seguida, ela foi entregue aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O estado de saúde da motorista não foi informado. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

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Matéria em atualização