Após mais de 15 horas, carreta segue tombada no Anel Rodoviário

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma carreta tombou no Anel Rodoviário, no sentido Vitória, na altura da Via do Minério, no Barreiro, em Belo Horizonte. O acidente, ocorrido na madrugada deste sábado (25/7), segue atrapalhando o trânsito na região.

O veículo está tombado há mais de 15 horas.

Uma equipe da BHTrans monitora o local desde o início da ocorrência. No momento, está sendo feito o transbordo da carga.

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"Como a carreta tombou sobre o barranco, foi necessária a interdição de apenas uma faixa de trânsito, sem retenção", informou a Prefeitura de BH.