Após mais de 15 horas, carreta segue tombada no Anel Rodoviário
O transbordo da carga começou a ser feito no início da noite deste sábado (25/7), no Barreiro, em Belo Horizonte
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Uma carreta tombou no Anel Rodoviário, no sentido Vitória, na altura da Via do Minério, no Barreiro, em Belo Horizonte. O acidente, ocorrido na madrugada deste sábado (25/7), segue atrapalhando o trânsito na região.
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O veículo está tombado há mais de 15 horas.
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Uma equipe da BHTrans monitora o local desde o início da ocorrência. No momento, está sendo feito o transbordo da carga.
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"Como a carreta tombou sobre o barranco, foi necessária a interdição de apenas uma faixa de trânsito, sem retenção", informou a Prefeitura de BH.