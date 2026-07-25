Quem tem mais "aura"? Campeonato reúne participantes em BH neste sábado

Crianças, adolescentes e adultos se reuniram na tarde deste sábado (25/7) para disputar quem tem mais "aura" em um campeonato inspirado nos memes da internet, na Praça do Cônsul, no Bairro São João Batista, em Venda Nova, em Belo Horizonte. A competição desafiou os participantes a criarem apresentações com personagens, gestos, danças e expressões que viralizaram nas redes sociais para convencer os jurados de que possuem a maior "aura".

Uma das referências que prometem marcar as apresentações é o "67", gesto que se espalhou pelo Roblox e pelas redes sociais e virou um dos símbolos ligados ao ato de "farmar aura". Durante a competição, os participantes incorporaram o movimento às performances para chamar a atenção dos jurados e do público.

As categorias do desafio são Maior Aura, Entrada de Protagonista e Melhor 67. Ao longo da tarde, os competidores se apresentaram em rodadas e disputaram em duplas até a definição dos campeões. A escolha dos vencedores será feita pelo público, enquanto os três jurados são amigos da organizadora.

A estudante Mariana Marques, de 18 anos, é uma das organizadoras do evento inspirado na expressão "farmar aura", uma gíria nas redes sociais. Segundo ela, a ideia surgiu a partir da amizade com um colega que conheceu em um cursinho pré-vestibular. Os dois se aproximaram há cerca de cinco meses e decidiram criar a competição.

A proposta ganhou força nas redes sociais. "A criançada está toda reunida, o Instagram engajou, e as pessoas começaram a seguir. E estamos aí", explica Mariana.

O pai de Mariana também participa da programação e é responsável pela apresentação do campeonato.

A premiação é composta por diversos itens; o primeiro lugar recebe uma estátua do personagem Tung Tung Tung Sahur, impressa em 3D, com cerca de 10 centímetros, além de um valor simbólico em dinheiro. Os demais vencedores também recebem prêmios.

Durante o evento, os participantes aparecem com diferentes fantasias e estilos. Entre os personagens escolhidos, há até um cowboy.

O fenômeno de 'farmar aura'

A expressão "farmar aura" reúne dois termos que ganharam espaço na cultura digital. "Farmar" vem do universo dos jogos eletrônicos e significa repetir uma ação para acumular pontos ou vantagens. Já "aura" passou a ser usada nas redes sociais para definir presença, carisma ou a capacidade de chamar atenção.

O jurado Pedro Dalla explica que o termo representa uma forma divertida de demonstrar personalidade.

"Farmar aura" basicamente é uma gíria da internet traduzida por presença. É quando a pessoa atrai os olhares de quem está em volta", explica.