BH terá campeonato para descobrir quem consegue 'farmar aura' melhor

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

No próximo dia 25 de julho, às 16h, uma disputa será realizada na Praça do Cônsul, no bairro São João Batista, na região de Venda Nova: o “Campeonato de Farmar Aura Six Seven de BH”. Para quem não está familiarizado, o nome pode parecer estranho, mas reúne duas gírias típicas das gerações Z e Alpha nas redes sociais.

"Farmar aura" é uma expressão usada para descrever pessoas que demonstram muito carisma ou estilo. Já "six seven" surgiu como uma gíria sem significado definido, mas ganhou popularidade ao se tornar uma dancinha que consiste em balançar as mãos alternadamente de cima para baixo (imitando uma gangorra), com as palmas viradas para cima.

Outro elemento que aparece na divulgação da disputa nas redes sociais é o "brainrot", personagens absurdos criados com inteligência artificial, como o Tralalero Tralala e a Ballerina Cappuccina, que viraram memes.

A participação é gratuita e aberta ao público. Quem quiser competir deve enviar uma mensagem para o perfil FarmandoAura67 no Instagram, informando nome e idade.

Na disputa, os participantes deverão convencer os jurados de que possuem a maior "aura" por meio de apresentações que misturam gestos, expressões faciais, poses, danças, personagens e referências que viralizaram na internet. Um trio de jurados será responsável por avaliar as performances e escolher os vencedores.

Campeonato vale prêmio em dinheiro

Os vencedores receberão prêmios em dinheiro:

1º lugar: R$ 20;

2º lugar: R$ 15;

3º lugar: R$ 10.

A disputa será dividida em três categorias: maior aura; entrada de protagonista e melhor six seven. O anúncio do evento nas redes sociais também brinca com o vocabulário típico da tendência e avisa que "pessoas mogadas serão desclassificadas do evento". Na tradução, para quem não é da geração Z, pessoas mogadas são aquelas apagadas, ofuscadas e superadas por outras.

A programação também prevê sorteios, brindes, um "ranking épico", além das disputas por "mais aura + poder" e "energia máxima". Os participantes terão liberdade para criar suas apresentações. Será possível interpretar personagens, reproduzir poses, danças e encenações inspiradas em vídeos que fazem sucesso nas redes.

‘Farmar aura’ não é novidade

BH não é a pioneira na realização desse tipo de evento. A competição já foi realizada em cidades do Ceará, Pará e Santa Catarina, por exemplo.

Vídeos nas redes sociais mostram que a disputa reúne dezenas de pessoas, que fazem dancinhas e mostram diversos talentos. Carisma e interação com o público também aparecem de sobra, além de muitos memes, é claro. Veja algumas disputas pelo país:

essa geração não passa de 2050 pic.twitter.com/dxyuGlIijW — LC (@Lc_Queirozz) July 10, 2026

se a monetization não der certo, vocês podem participar de um concurso público de provas e títulos para farmar aura, como esse aqui e faturar 100 contos de réis. pic.twitter.com/DzSxtnx3eK — Matt (@MatthiasKarlson) July 6, 2026