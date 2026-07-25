Homem cai em fossa seca de dois metros ao consertar cerca no Norte de Minas

Um homem de 58 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma fossa seca de cerca de dois metros de profundidade na tarde desta sexta-feira (24/7), na zona rural de Porteirinha, no Norte de Minas.

O acidente ocorreu na Estrada Barra do Tanque. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem consertava uma cerca em uma propriedade rural quando caiu na fossa.

Equipes do Pelotão de Janaúba foram acionadas e encontraram a vítima consciente, com dores na região lombar e nas pernas.

Para realizar o resgate, os militares entraram na fossa, estabilizaram a vítima e a retiraram do buraco com segurança.

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Após o atendimento inicial, o homem foi encaminhado por uma unidade de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Janaúba. As circunstâncias da queda não foram informadas.