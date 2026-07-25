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Homem cai em fossa seca de dois metros ao consertar cerca no Norte de Minas

Vítima de 58 anos foi retirada do buraco pelos bombeiros e encaminhada a um hospital da região

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
25/07/2026 18:35

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As circunstâncias da queda não foram informadas
Circunstâncias da queda, que ocorreu na zona rural de Porteirinhas, no Norte de Minas, não foram informadas pelos bombeiros crédito: Reprodução/CBMMG

Um homem de 58 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma fossa seca de cerca de dois metros de profundidade na tarde desta sexta-feira (24/7), na zona rural de Porteirinha, no Norte de Minas.

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O acidente ocorreu na Estrada Barra do Tanque. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem consertava uma cerca em uma propriedade rural quando caiu na fossa.

Equipes do Pelotão de Janaúba foram acionadas e encontraram a vítima consciente, com dores na região lombar e nas pernas.

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Para realizar o resgate, os militares entraram na fossa, estabilizaram a vítima e a retiraram do buraco com segurança.

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Após o atendimento inicial, o homem foi encaminhado por uma unidade de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Janaúba. As circunstâncias da queda não foram informadas.

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