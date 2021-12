Homem morre depois de cair dentro de fossa séptica

Homem de 49 anos cai em cisterna em Montes Claros (foto: CBMMG/Divulgação)

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem subiu em um pé de manga para colher os frutos, despencou da árvore e caiu dentro da fossa séptica.

Com um equipamento de iluminação, a equipe do Corpo de Bombeiros percebeu que a o morador tinha parte do corpo submersa nos dejetos orgânicos.

Corpo de Bombeiros (foto: CBMMG/Divulgação)

Diante da situação, com cordas, equipamentos de salvamento em altura para os trabalhos de redução de força e equipamentos de proteção individual (EPIs), os bombeiros realizaram o resgate do corpo.

Um homem, de 49 anos, morreu depois de cair numa antiga cisterna com 15 metros de profundidade, usada como fossa séptica, em Montes Claros. O fato aconteceu na tarde de quinta-feira (16/12), no Bairro Jardim Liberdade, na região sul da cidade.