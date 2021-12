Jovem é esfaqueado após briga em festa em antigo motel em Montes Claros

Briga generalizada aconteceu em loja de conveniência de posto de gasolina em Montes Claros (foto: Prefeitura M Claros/divulgação)



Um jovem de 21 anos foi vítima de tentativa de homicídio, golpeado com duas facadas, na manhã de domingo (5/12), após uma briga generalizada em uma loja de conveniência, localizada no estacionamento de um posto de combustíveis, em Montes Claros, no Norte de Minas.

O rapaz foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa de Montes Claros, onde foi atendido.

Segundo a PM, uma mulher de 30 anos relatou que, na madrugada de domingo, participava de uma festa em um antigo motel (Royal Star) com o namorado e uma irmã, quando um outro jovem se aproximou do rapaz, oferecendo-lhe um entorpecente conhecido como loló.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, após a negociação, a vítima reclamou da quantidade da substância, iniciando uma briga entre eles, que foi separada por seguranças que trabalhavam na festa. Os envolvidos começaram a ameaçar um ao outro e deixaram o local.

Pouco depois, por volta das 6h, informa a Policia Militar, o trio foi até a loja de conveniência do antigo posto de Combustiveis Mineirão, no Bairro Jardim Palmeiras.

Os jovens que tinham se desentendido na festa se encontraram novamente e começou uma outra briga. Eles se agrediram mutuamente com garrafas de cerveja e pedras.

Em meio à confusão, informaram as testemunhas, um jovem de 25 anos golpeou a vítima com duas facadas (no toráx e no ombro). O autor fugiu em seguida, mas foi encontrado e preso pelos militares.

Segundo a PM, o autor das facada revelou que cometeu o porque a vitima teria assassinado o seu irmão em uma data não revelada.

A Policia Militar informou que deu continuidade às buscas e, ainda na manhã de domingo, prendeu mais três pessoas envolvidas nas confusões na festa e na loja de conveniência. Dois têm 18 e 19 anos.

De acordo com a PM, um deles foi apontado como autor de danos ao veiculo do jovem que foi esfaqueado durante a confusão. Os três disseram, no entanto, que estavam em companhia do autor da tentativa de homicídio.