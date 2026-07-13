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ACIDENTE GRAVE

MG: mulher capota carro, e bebê de quase dois meses morre

Motorista perdeu o controle da direção ao olhar para um dos filhos, durante viagem na BR-265, nesse domingo (12/7)

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
13/07/2026 11:54

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O veículo saiu da pista e capotou
O veículo saiu da pista e capotou, resultando na morte de um bebê crédito: Reprodução/PMRv

Um bebê de um mês e 25 dias morreu, e outras duas pessoas ficaram feridas, após um carro Fiat Uno capotar, nesse domingo (12/7), na BR-265, na altura do KM 295, entre Conceição da Barra de Minas e Lavras, no Campo das Vertentes.

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De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no veículo estavam a mãe, de 23 anos, e os dois filhos - um menino de 2 anos e o bebê que faleceu. As crianças eram transportadas em cadeirinhas de segurança adequadas para as respectivas faixas etárias.

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Aos militares, a motorista contou que seguia no sentido Conceição da Barra de Minas–Lavras quando perdeu o controle da direção ao olhar para o filho mais velho, que a chamou pelo nome. O carro saiu da pista e capotou.

As três vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa da Misericórdia de São João del-Rei. O bebê morreu após dar entrada na unidade hospitalar. Os estados de saúde da mãe e da outra criança não foram informados.

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A Polícia Militar Rodoviária realizou o teste do bafômetro na motorista, com resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica. As causas do acidente serão investigadas.

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