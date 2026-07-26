MG: homem morre e mulher fica ferida após carro capotar na MG-050

Um homem de 47 anos morreu e uma mulher ficou ferida após o carro em que estavam capotar na MG-050, na altura do km 244, no Bairro Novo Horizonte, em Pimenta, no Centro-Oeste de Minas, na tarde desse sábado (25/7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um GM Corsa prata. O veículo capotou nas proximidades da divisa entre os municípios de Pimenta e Formiga.

Quando a equipe dos Bombeiros de Pimenta chegou ao local, militares do Corpo de Bombeiros de Formiga já realizavam o atendimento às vítimas. A mulher foi socorrida pelos bombeiros e pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e encaminhada para um hospital da região.

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O motorista morreu no local e ficou preso às ferragens. Os bombeiros aguardaram a chegada da perícia da Polícia Civil para retirar a vítima do veículo. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi removido das ferragens e encaminhado à funerária de plantão.