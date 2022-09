Menina de 3 anos morre em capotamento na BR-050

Com o impacto do capotamento, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Uberaba, quatro vítimas foram lançadas para fora do veículo (foto: 8º BBM/Divulgação) Uma menina de três anos morreu após capotamento de um carro na BR-050, município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, no final da tarde dessa segunda-feira (12/9).

No veículo estavam mais quatro pessoas, que ficaram em estado grave e foram encaminhadas pela unidade de resgate do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

Ainda conforme o CB de Uberaba, além do motorista, estavam no veículo uma outra filha e duas sobrinhas dele (todas crianças). Com o impacto, elas foram arremessadas para fora do veículo.

Uma das sobrinhas do motorista sofreu traumatismo craniano e suspeita de fratura nos braços. A rodovia ficou totalmente interditada durante o atendimento da ocorrência e, desta forma, houve congestionamento de vários quilômetros.

Afim de apurar o estado de saúde das vítimas nesse momento, a reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do HC-UFTM e aguarda retorno.