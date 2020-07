Homem morre no Triângulo Mineiro depois de capotar o carro

(foto: Reprodução Google Maps)

Cinto salva

Dois acidentes foram registrados durante a madrugada deste domingo em estradas do Triângulo Mineiro. Próximo à cidade de Delta, a 40 quilômetros de Uberaba um homem de 20 anos morreu, depois de capotar na rodovia que liga Minas Gerais a São Paulo. O carro partiu-se ao meio.A vítima, segundo patrulheiros rodoviários, dirigia seu Gol em alta velocidade, e ao tentar uma ultrapassagem, acabou batendo contra um Jeep Renegade, que era ocupado por três pessoas, capotando em seguida.Ainda de acordo com os patrulheiros, a vítima que morreu era morador de Delta. O Corpo de Bombeiro de Uberaba foi acionado para retirar o corpo das ferragens.Na BR-050, que corta Uberaba, outra colisão seguida de capotamento, não causou mortes, graças ao uso do cinto de segurança.Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher passava pelo quilômetro 174, em seu Fiat Palio, no sentido Uberaba para Uberlândia, quando perdeu o controle da direção e bateu contra a traseira de um Onix, que era conduzido por outra mulher.Apesar do impacto, ninguém se feriu.