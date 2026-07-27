Colisão entre carros mata motoristas na BR-251

Dois motoristas morreram em uma colisão entre um Volkswagen Gol e um Chevrolet Vectra na noite desse domingo (26/7), na BR-251, em Francisco Sá, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o acidente aconteceu por volta das 22h40, no KM 453 da rodovia.

O condutor do Gol ficou preso às ferragens e morreu no local. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o desencarceramento da vítima.

No Vectra, estavam quatro ocupantes. O motorista também morreu no local. As outras três vítimas (duas mulheres e uma criança) foram resgatadas por equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O estado de saúde delas não foi informado. Em razão do acidente, o trânsito ficou interditado nos dois sentidos da BR-251 durante o atendimento da ocorrência.

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As causas da colisão serão investigadas.