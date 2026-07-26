Carreta que transportava 30 mil litros de biodiesel pega fogo em Minas
Veículo tombou na BR-262, em Bom Despacho, na Região Central de Minas, neste domingo (26/7)
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Uma carreta carregada com 30 mil litros de biodiesel tombou na BR-262, na altura do KM 472, em Bom Despacho, próximo à ponte do Rio Taboão, na Região Central de Minas Gerais, neste domingo (26/7).
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Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o acidente resultou em um incêndio que atingiu a área de vegetação no entorno, interditando a via em ambos os sentidos. Os militares atuam no combate às chamas.
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Uma vítima do acidente foi encaminhada para atendimento médico pela concessionária WAY 262. O estado de saúde não foi informado.
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O Estado de Minas entrou em contato com a concessionária responsável pela via e aguarda resposta.