Carreta que transportava 30 mil litros de biodiesel pega fogo em Minas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma carreta carregada com 30 mil litros de biodiesel tombou na BR-262, na altura do KM 472, em Bom Despacho, próximo à ponte do Rio Taboão, na Região Central de Minas Gerais, neste domingo (26/7).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o acidente resultou em um incêndio que atingiu a área de vegetação no entorno, interditando a via em ambos os sentidos. Os militares atuam no combate às chamas.

Uma vítima do acidente foi encaminhada para atendimento médico pela concessionária WAY 262. O estado de saúde não foi informado.

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O Estado de Minas entrou em contato com a concessionária responsável pela via e aguarda resposta.