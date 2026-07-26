BH: pitbull ataca outro cão, e briga generalizada termina com cinco presos

Uma confusão generalizada envolvendo mais de 20 pessoas terminou com cinco presos e moradores feridos na noite desse sábado (25/7), no Beco João Alfredo, no Bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte. A briga teria começado após um cachorro da raça pitbull escapar de uma residência e atacar outro animal na rua.

Imagens registradas mostram a intensidade do tumulto, com vários moradores envolvidos na confusão. Enquanto algumas pessoas acompanham a cena, outras partem para as agressões, com troca de socos e empurrões.

Em um dos momentos mais críticos, um homem é derrubado no chão e continua sendo atingido por várias pessoas. A Polícia Militar (PMMG) precisou agir para conter a briga e separar os envolvidos.

Segundo a PMMG, os militares foram acionados inicialmente para atender a uma ocorrência de omissão de cautela envolvendo um cão solto na rua. Durante o deslocamento, a equipe recebeu informações de que a responsável pelo animal estaria sendo ameaçada e que populares tentavam invadir a residência dela.

Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram uma briga generalizada e, naquele primeiro momento, não conseguiram identificar quem eram os autores e as vítimas, já que parte dos envolvidos teria deixado o local com a chegada das viaturas. Foi necessário solicitar apoio de outras equipes para controlar a situação.

Após a separação dos principais envolvidos, cinco pessoas, com idades entre 27 e 43 anos, foram presas em flagrante. Um canivete foi apreendido.

Os envolvidos que apresentavam ferimentos receberam atendimento médico antes de ser encaminhados para a delegacia.

Versões dos envolvidos

A mulher de 54 anos, responsável pelo cachorro, contou aos militares que estava dentro de casa quando ouviu um barulho no portão. Segundo ela, crianças da vizinhança teriam mexido na estrutura, fazendo com que o portão se abrisse e o pitbull saísse para a rua.

Ela afirmou que o animal entrou em confronto com outro cachorro e que, após a briga entre os animais, familiares de vizinhos foram até a residência e passaram a ameaçá-la e agredi-la. Segundo o relato, outros moradores teriam ido em sua defesa.

Um homem de 43 anos relatou que soube da confusão envolvendo os cachorros e saiu de casa para tentar acalmar os ânimos, mas declarou que, ao chegar ao local, passou a ser ameaçado e agredido por outros envolvidos, sofrendo lesões leves e recebendo atendimento médico.

Já um homem de 27 anos contou à polícia que trabalhava como motorista de aplicativo quando recebeu uma ligação informando que familiares estavam sendo agredidos e disse que foi até o local levando um canivete que costuma usar para cortar alimentos, pois temia sofrer ataques. Ainda segundo ele, ao tentar separar uma briga, viu um familiar sendo derrubado e agredido com socos e chutes, negando ter usado o canivete contra alguém e relatando que carregava o objeto apenas para se defender.

Ânimos exaltados

Uma mulher de 31 anos relatou que crianças da família contaram que o cachorro teria avançado contra elas, afirmando que, depois da situação, os ânimos ficaram exaltados. Ela disse ter sido atingida no braço pelo homem que portava o canivete, sendo o ferimento considerado superficial.

Outro homem, de 32 anos, contou que estava na residência com crianças da família quando elas relataram que o cachorro teria avançado contra elas. Conforme a declaração, o animal só não teria ferido os menores porque outro cachorro entrou em confronto com o pitbull.

Ele destacou ainda que, durante a discussão, o homem de 27 anos chegou ao local de carro, e a situação ficou mais tensa. Segundo a versão apresentada, o canivete teria sido usado durante a briga e causado ferimentos nele e na mulher de 31 anos.

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A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da confusão e a participação de cada envolvido nas agressões.