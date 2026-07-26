Motociclista de app é atacado com foice após confusão por corrida em BH

Um motociclista de aplicativo, de 44 anos, foi agredido com uma foice na noite desse sábado (25/7), no Bairro São Marcos, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O suspeito, de 53 anos, é pai do passageiro que havia solicitado a corrida.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 23h10, na Rua Lago, onde uma equipe realizava uma operação policial.

Durante o patrulhamento, os militares flagraram o homem agredindo o motociclista com uma foice e determinaram que ele largasse a arma. O suspeito obedeceu à ordem. Na abordagem, os policiais também encontraram um canivete no bolso da calça dele.

A vítima contou que havia aceitado uma corrida solicitada pelo filho do suspeito, com destino a São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Antes de iniciar a viagem, porém, ligou para a esposa para informar o trajeto e pedir que ela ficasse atenta, já que não conhecia o município.

Segundo o motociclista, o passageiro aguardava tranquilamente, mas o pai passou a xingá-lo e ordenou que cancelasse a viagem. Ainda conforme o relato, ao responder que a motocicleta era seu instrumento de trabalho, o homem continuou com as ofensas. Diante da situação, ele decidiu cancelar a corrida por se sentir ameaçado.

A vítima afirmou que, em seguida, o suspeito foi até uma oficina, pegou uma foice e tentou golpeá-lo. O motociclista conseguiu se defender colocando o capacete à frente do corpo, momento em que a viatura da PM chegou ao local e interrompeu a agressão.

Já o suspeito apresentou outra versão. Ele disse que o motociclista demorou para iniciar a corrida porque permaneceu conversando ao telefone, o que teria atrasado a ida do filho à casa da namorada. Segundo ele, irritado com a demora, pediu que o filho cancelasse a viagem e chamasse outro condutor.

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O caso foi encaminhado para a 2ª Central Estadual de Plantão Digital e será investigado pela Polícia Civil.