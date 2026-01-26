Assine
VIOLÊNCIA

Cobrança de dívida de R$ 10 termina com golpe de foice na cabeça

Vítima foi agredida pelo marido da "dona" da dívida. O caso aconteceu em Nova Era, Região Central de Minas

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/01/2026 15:45 - atualizado em 26/01/2026 15:48

O agressor foi procurado pela PM mas, até a publicação desta reportagem, não foi encontrado
O agressor foi procurado pela PM, mas até a publicação desta reportagem não foi encontrado crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem de 31 anos foi ferido com um golpe de foice na cabeça depois que cobrou uma dívida de R$ 10 de uma mulher. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (26/1) em Nova Era (MG), Região Central do estado.

Informações do boletim de ocorrência dão conta que uma equipe da Polícia Militar encontrou a vítima com marcas de sangue na região do pescoço.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros. Conforme os registros, o médico de plantão constatou que o homem tinha uma lesão superficial na região da cabeça.

A vítima estava consciente e recusou ser levada para o hospital. Aos militares, ela contou que foi cobrar a dívida da esposa do autor. A cobrança causou uma discussão e o marido deu o golpe com a foice.

O agressor fugiu depois do ataque e, até o momento, não foi encontrado. A 17ª Companhia Independente segue em busca do suspeito.

