Acidente envolvendo cinco veículos deixa duas pessoas feridas na Grande BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um acidente envolvendo cinco veículos - sendo quatro carros de passeio e uma caminhonete - deixou duas pessoas feridas na tarde deste domingo (26/7) na BR-040, em frente ao Bairro Tijuco, em Esmeraldas, Região Metropolitana de Belo Horizonte, no sentido capital.

As vítimas foram atendidas e encaminhadas para uma unidade de saúde.

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Não houve interdição da pista. Mesmo assim, o acidente, que ocorreu por volta das 17h, provocou lentidão no trecho e exigiu atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo local.