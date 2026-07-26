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Acidente envolvendo cinco veículos deixa duas pessoas feridas na Grande BH

Quatro carros de passeio e uma caminhonete estavam envolvidos no acidente, que aconteceu na altura de Esmeraldas, neste domingo (26/7)

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
26/07/2026 19:39

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Engavetamento envolvendo cinco veículos foi registrado na BR-040 neste domingo (26/7)
Acidente ocorreu por volta das 17h deste domingo (26/7) crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo cinco veículos - sendo quatro carros de passeio e uma caminhonete - deixou duas pessoas feridas na tarde deste domingo (26/7) na BR-040, em frente ao Bairro Tijuco, em Esmeraldas, Região Metropolitana de Belo Horizonte, no sentido capital. 

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As vítimas foram atendidas e encaminhadas para uma unidade de saúde. 

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Não houve interdição da pista. Mesmo assim, o acidente, que ocorreu por volta das 17h, provocou lentidão no trecho e exigiu atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo local.

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