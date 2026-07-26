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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem agride ex, leva tiro de raspão e é preso na Grande BH

Suspeito invadiu a casa da adolescente, que tinha medida protetiva contra ele, e fugiu após cometer as agressões

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
26/07/2026 16:12

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Criminoso foi preso em flagrante pela Polícia Civil
Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica crédito: Reprodução/PMMG

Um homem de 22 anos foi preso nesse sábado (25/7) por invadir a casa da ex-namorada, de 17 anos, e agredi-la na Vila Nova Esperança, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Depois do crime, ele tentou fugir, foi perseguido por moradores, atingido por um tiro de raspão nas costas, recebeu atendimento médico e foi levado para a delegacia.

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Uma equipe da Polícia Militar (PMMG) foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, a mãe da adolescente relatou que acordou com barulhos e encontrou o ex-companheiro da filha dentro da residência. Conforme o relato, o suspeito invadiu o imóvel e iniciou as agressões.

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A jovem disse aos policiais que havia saído com amigas e, ao retornar, foi questionada pelo ex, que não aceitava o fim do relacionamento e demonstrava ciúmes excessivos. Em seguida, ele invadiu a casa pelo telhado, passou a agredi-la com socos e ainda afirmou que ela não permaneceria morando na comunidade. 

Ao perceber a situação, vizinhos foram até a residência para socorrer a vítima, fazendo com que o agressor fugisse em direção a uma área de mata.

A adolescente possui medida protetiva contra o suspeito. Ainda conforme a PMMG, ele utiliza tornozeleira eletrônica por já ter sido preso por agredir outra mulher.

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O homem foi perseguido por pessoas não identificadas e acabou atingido por um tiro de raspão nas costas. Depois de receber atendimento médico, foi levado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

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