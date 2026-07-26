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ACIDENTE

Motociclista e garupa morrem ao atropelar agente da PRF em Minas

Acidente aconteceu durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal em Inhapim. Policial foi socorrido em estado grave

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
26/07/2026 19:00

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Após atropelar o policial, o motociclista perdeu o controle da direção e bateu contra a lateral do caminhão
Acidente aconteceu neste domingo (26/7) crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um motociclista e o passageiro da moto morreram após atropelarem um policial rodoviário federal durante uma fiscalização na BR-116, em Inhapim, no Vale do Rio Doce, neste domingo (26/7). O acidente aconteceu no KM 494 da rodovia, nas proximidades do posto Faisão, sentido Caratinga.

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Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Realeza, que atendeu a ocorrência, os agentes realizavam uma operação de fiscalização no trecho quando o acidente aconteceu. Um caminhão havia recebido ordem de parada e, enquanto o veículo seguia a orientação dos policiais, a motocicleta atingiu o agente Luiz Tarcízio, que estava de costas para o condutor.

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Com o impacto, o policial caiu ferido. Os dois ocupantes da motocicleta também foram lançados ao solo. O motociclista morreu ainda no local: ele bateu contra a lateral do caminhão. O garupa foi socorrido e levado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, mas faleceu durante a tarde.

A dinâmica do acidente será investigada pela perícia da PRF.

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O agente Luiz Tarcízio foi socorrido e encaminhado para o Centro de Assistência à Saúde (Casu), em Caratinga. De acordo com a PRF, ele teve o quadro avaliado e será transferido para o Hospital Metropolitano Vale do Aço (Unimed), em Coronel Fabriciano, onde continuará o tratamento.

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