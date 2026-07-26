Moto roubada em BH é encontrada a 350 km do local do crime

Uma motocicleta roubada em Belo Horizonte foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desse sábado (25/7), durante uma fiscalização na BR-116, em Laranjal, na Zona da Mata mineira. O veículo foi localizado a cerca de 350 quilômetros do local onde o crime ocorreu.

A abordagem ocorreu por volta das 17h, no km 736 da BR-116. Os policiais deram ordem de parada a uma Honda NXR 160 Bros conduzida por um jovem de 20 anos.

Durante a fiscalização, a equipe identificou sinais de adulteração na placa e nas gravações do chassi e do motor. Após consulta aos sistemas, os agentes constataram que a motocicleta havia sido roubada em Belo Horizonte em 26 de agosto de 2024.

Segundo a PRF, o condutor seguia de Sapucaia, no Rio de Janeiro, para Caratinga, no Vale do Rio Doce. Ele afirmou que comprou a motocicleta no mesmo dia da abordagem e que pretendia levá-la para o município mineiro.

O veículo foi apreendido e encaminhado a um pátio credenciado, onde passará por perícia antes de ser devolvido ao proprietário.

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A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Muriaé, responsável por dar continuidade às investigações.