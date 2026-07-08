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LATROCÍNIO

Casal de idosos mortos em BH: novos itens do roubo são recuperados

Itens foram devolvidos por compradores acompanhados de seus advogados

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
08/07/2026 11:36 - atualizado em 08/07/2026 11:37

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Polícia realiza a preensão de novos itens do roubo que resultou na morte do casal de idosos no bairro São Pedro, em Belo Horizonte, na útlima segunda-feira (29/6).
Polícia realiza a preensão de novos itens do roubo que resultou na morte do casal de idosos no bairro São Pedro, em Belo Horizonte, na útlima segunda-feira (29/6). crédito: PCMG

Dois compradores de itens provenientes do latrocínio do casal de idosos Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76, compareceram a delegacia para devolver os pertences nesta terça-feira (7/7). As vítimas foram encontradas mortas em seu apartamento no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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Os compradores foram até o Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) na presença de seus advogados para realizar a devolução. Os itens foram apreendidos e eles foram ouvidos e liberados pela polícia.

Em imagens divulgadas pela polícia, é possível identificar que foram apreendidos dois tênis da marca Lacoste, onze relógios e um bracelete dourado.

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Segundo as investigações, os idosos foram vítimas de um duplo latrocínio, quando há roubo seguido de morte. A principal suspeita é a diarista Paola Stefany Neto Cirino, de 30 anos, que foi indicada pelo primo de uma das vítimas para fazer faxina no imóvel. Ela foi presa três dias após o crime, em Itabira, na Região Central do estado.

Outra devolução

Na última quinta-feira (2/7), outros relógios roubados foram devolvidos por comprador à polícia. A corporação acredita que há indícios de que o comprador tenha agido de má-fé. As circunstâncias da aquisição das joias e dos relógios estão sendo apuradas para saber se houve receptação.

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De acordo com a investigação, a diarista furtou joias, relógios e R$ 18 mil em dinheiro.

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