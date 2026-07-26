Égua cai em cisterna e quebra pata em Santa Luzia
Uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou a égua, que ficou aos cuidados da Defesa Civil da cidade
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Uma égua caiu em uma cisterna na manhã deste domingo (26/7) no Bairro Cristina, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), testemunhas informaram que o animal havia caído em uma caixa de passagem de água pluvial e estava muito agitado.
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O filhote estava nas proximidades e também corria o risco de despencar na cisterna. Os bombeiros içaram a égua e observaram que ela possivelmente quebrou a pata no acidente.
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Após o resgate, ela ficou aos cuidados da Defesa Civil.