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Égua cai em cisterna e quebra pata em Santa Luzia

Uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou a égua, que ficou aos cuidados da Defesa Civil da cidade

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
26/07/2026 19:07

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Égua cai em cisterna e é resgatada pelo Corpo de Bombeiros
Égua cai em cisterna e é resgatada pelo Corpo de Bombeiros crédito: Divulgação/CBMMG

Uma égua caiu em uma cisterna na manhã deste domingo (26/7) no Bairro Cristina, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

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De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), testemunhas informaram que o animal havia caído em uma caixa de passagem de água pluvial e estava muito agitado. 

O filhote estava nas proximidades e também corria o risco de despencar na cisterna. Os bombeiros içaram a égua e observaram que ela possivelmente quebrou a pata no acidente. 

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Após o resgate, ela ficou aos cuidados da Defesa Civil.

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