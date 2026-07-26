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violência no interior

MG: por ciúmes, mulher dá facada no rosto do namorado e fere amiga

Confusão ocorreu dentro de uma casa, onde os três consumiam bebidas alcoólicas e drogas, segundo a PM

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
26/07/2026 16:03

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Idosa de 71 anos acionou a Polícia Militar após ser ameaçada dentro de casa pelo próprio filho; caso foi registrado como ameaça e violência doméstica
Crime ocorreu em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas, e envolveu um homem de 50 anos e duas mulheres, de 41 e 47 anos, respectivamente crédito: Reprodução/Pexels

Uma mulher, de 47 anos, foi presa em flagrante após esfaquear o namorado, de 50 anos, e uma amiga, de 41, durante uma discussão motivada por ciúmes nessa sexta-feira (24/7), em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas. Segundo a Polícia Militar, os três consumiam bebidas alcoólicas e faziam uso de crack em uma residência quando a briga começou.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita acusou a amiga de ter dormido com o companheiro, o que deu início à discussão. Durante o desentendimento, ela atingiu o homem com uma facada no rosto e a mulher com um golpe no abdômen.

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O namorado da suspeita foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Divinópolis. O estado de saúde dele não foi informado.

A mulher de 47 anos também apresentava um ferimento na coxa e afirmou aos militares que a lesão foi causada pela vítima, de 41, durante a briga.

Já a mulher esfaqueada relatou que foi agredida pela suspeita enquanto todos consumiam álcool e drogas na casa. Ela negou ter ameaçado a autora e disse que apenas foi atacada durante a confusão.

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Após receber atendimento médico, a suspeita foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil. As circunstâncias do caso serão investigadas.

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