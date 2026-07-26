Shopping de BH terá vacinação contra gripe e sarampo nesta segunda (27)

A Prefeitura de Belo Horizonte realiza uma ação especial de vacinação nesta segunda-feira (27), quinta-feira (30) e sexta-feira (31), no Shopping Del Rey, na Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001, no Bairro Caiçaras, Região Noroeste. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população às vacinas e aumentar a cobertura vacinal na capital.

O posto de vacinação funcionará das 9h às 16h, no primeiro piso do shopping, oferecendo gratuitamente vacinas contra a gripe e a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

A vacina contra a gripe estará disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade e protege contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B, reduzindo o risco de complicações, internações e mortes causadas pela doença.

Já a vacina tríplice viral é destinada a pessoas de 12 meses a 59 anos, conforme os critérios do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a ação faz parte da estratégia de levar a vacinação para locais de grande circulação, facilitando o acesso aos imunizantes durante a rotina de trabalho, compras ou lazer.

Para receber as vacinas, é recomendado apresentar um documento de identificação com foto e, se possível, o cartão de vacinação. No caso das crianças, é necessário que estejam acompanhadas por um responsável legal e levem a caderneta de vacinação para que a equipe possa verificar a necessidade de atualizar outras doses.

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Além da ação no Shopping Del Rey, a vacinação segue disponível durante todo o ano nos 154 centros de saúde da capital, em postos extras e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.