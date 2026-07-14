Vacinação de gatos fecha o Parque Municipal por oito dias

A vacinação de gatos vai alterar o funcionamento do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro de Belo Horizonte, nesta e na próxima semana. Desde ontem (13/7) e até quinta (16/7), o local estará fechado, assim como de 20 a 23 de julho. A área será usada pelas equipes de controle do Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde para que a imunização de reforço anual preventivo contra a raiva dos felinos que vivem no local seja realizada.

Entretanto, neste final de semana (17, 18 e 19/7), o Parque Municipal reabre e tem o funcionamento normalizado a partir de 24 de julho.

A operação é rotineira e faz parte do Plano de Manejo organizado em conjunto pelas secretarias de Meio Ambiente e de Saúde, além da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.

De acordo com a PBH, o fechamento é necessário para que as vacinações sejam bem-sucedidas e mais rápidas de serem concluídas. A presença de visitantes pode estimular os animais a se esconderem ou a fugirem.

Com essa estratégia, é possível imunizar o maior número de gatos em menos tempo, além de viabilizar a identificação de novos moradores no parque e, consequentemente, necessitam receber doses para outras doenças.

Em situações assim, as equipes fazem a castração e a microchipagem para monitorar os dados sanitários dos animais regularmente.

Mais de 300 gatos vivem no local, sendo que grande parte é fruto de abandono de animais, crime previsto na Lei Federal 9.605/98. O infrator está sujeito ao pagamento de multa e prisão por até cinco anos, sendo a pena aumentada de um sexto até um terço se o animal morrer.

O Plano de Manejo do Parque Municipal também inclui o encaminhamento dos animais para programas de adoção. O município afirma que os gatos que vivem no parque são acompanhados e alimentados diariamente por uma equipe composta de biólogos, veterinários e tratadores.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro