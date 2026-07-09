UFMG avança em estudos de 'vacina universal' contra a malária

Em uma conquista histórica para a ciência brasileira, a pesquisa liderada por Camila Barbosa, Luna de Lacerda e Caroline Junqueira, do Centro de Tecnologia de Vacinas (CTVacinas), - com colaboração da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Fiocruz Minas - publicado nessa quarta-feira (8/7), abre caminho para o desenvolvimento de uma vacina universal contra a malária, capaz de oferecer uma proteção muito mais ampla, duradoura e eficaz do que as tecnologias atuais.

O caminho até essa descoberta foi longo. Foram 15 anos de dedicação, começando como um estudo de pesquisa básica — focado em entender como a biologia funciona no nível celular, sem a intenção imediata de criar um produto para o paciente.

"O objetivo inicial era entender os mecanismos celulares para, posteriormente, elaborar terapias", explica a pesquisadora principal, Caroline Junqueira, da Fiocruz Minas. O foco do grupo foi o Plasmodium vivax, a principal causa de malária no Brasil, nas Américas e na Ásia.

Essa escolha é crucial: embora existam duas vacinas aprovadas hoje no mundo, elas focam apenas na espécie africana (Plasmodium falciparum) e têm limitações severas.

Segundo Caroline, as vacinas atuais apresentam uma eficácia baixa (entre 30% a 50%), são restritas a crianças menores de 5 anos na África, exigem quatro doses e não cobrem todas as variações do parasita. Mesmo assim, são utilizadas porque salvam milhares de vidas anualmente.

Diferente da abordagem tradicional de cinco décadas focada em anticorpos — que tentava barrar o parasita antes de ele entrar nas células, sem sucesso —, as pesquisadoras brasileiras descobriram um mecanismo de resposta imune totalmente novo.