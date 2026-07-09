Companheiro de Haaland no City, inglês reage: ‘Jogo não é só sobre ele’
Inglaterra e Noruega disputarão as quartas de final da Copa do Mundo neste sábado (11/7), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos EUA
compartilheSIGA
A Inglaterra parece saber o que fazer para despachar a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo – as equipes se enfrentam neste sábado (11/7), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos EUA. Pelo menos é o que acredita Nico O’Reilly. O lateral-esquerdo admitiu que o atacante Earling Haaland é o principal nome da seleção adversária, mas não a reduziu a um atleta, bastante conhecido por parte do elenco.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O’Reilly é companheiro de Haaland no Manchester City, assim como o goleiro James Trafford, o zagueiro Marc Guéhi e o meio-campista Elliot Anderson (recém-contratado). Outros jogadores que vestem a camisa da Seleção Inglesa também atuam no Campeonato Inglês e já duelaram com a sensação norueguesa. Ou seja, conhecimento sobre as características do centroavante não falta para o arsenal do técnico Thomas Tuchel.
Haaland é o astro da Seleção Norueguesa e alvo de elogios de O’Reilly. Mas não é o único ponto de atenção da Inglaterra. O meio-campista Martin Odegaard e o atacante Alexander Sorloth, por exemplo, contribuem ativamente para o sucesso da equipe nórdica, que alcançou as quartas de final depois de 28 anos sem jogar a Copa do Mundo.
“Acho que o Haaland é a maior ameaça deles, mas o jogo não é só sobre ele, eu acho. Como disse, eles têm jogadores incríveis em todo o campo. Todos aqui já jogaram contra ele antes, então eu não acho que há muitos conselhos que eu realmente precise dar. Eu sei que Haaland é um personagem, também é no clube, uma pessoa pública, é um cara legal”Nico O’Reilly, lateral-esquerdo da Seleção Inglesa
Caminhos da Inglaterra e da Noruega na Copa
A Inglaterra encerrou a etapa classificatória como líder do Grupo L, com sete pontos duas vitórias e um empate. Na segunda rodada, despachou a República Democrática do Congo ao fazer 2 a 1. Nas oitavas, triunfou diante do México por 3 a 2.
A Noruega, por sua vez, avançou ao mata-mata na segunda posição do Grupo I, com seis pontos – duas vitórias e um tropeço. Posteriormente, a equipe nórdica venceu a Costa do Marfim por 2 a 1. O alvo seguinte foi o Brasil, derrotado também por 2 a 1, com dois tentos de Haaland.A
A seleção que avançar entre Inglaterra e Noruega enfrentará na semifinal Argentina ou Suíça (duelam no mesmo dia, às 22h). Do outro lado da chave, os possíveis finalistas são França, Marrocos (se enfrentam nesta quinta-feira, às 17h), Espanha e Bélgica (medem forças nesta sexta-feira, às 16h).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Companheiro de Haaland no City, inglês reage: ‘Jogo não é só sobre ele’ foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha