Fraudes no INSS: conheça os 5 golpes mais comuns e como se proteger

Em 2026, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão cada vez mais na mira de criminosos que utilizam táticas de engenharia social para aplicar golpes financeiros. As fraudes, que vão desde a criação de empréstimos consignados falsos até a cobrança por serviços gratuitos, exploram a vulnerabilidade e a falta de informação dos segurados para obter acesso a dados pessoais e bancários.

Os esquemas fraudulentos se modernizaram e hoje ocorrem principalmente por meio de ligações telefônicas, mensagens de WhatsApp e links maliciosos. Os golpistas se passam por servidores do INSS ou de instituições financeiras, usando uma comunicação convincente para induzir a vítima ao erro e causar prejuízos significativos.

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ATENÇÃO: O INSS nunca solicita dados pessoais, senhas ou documentos por telefone, WhatsApp ou SMS. Todos os serviços são realizados exclusivamente pelos canais oficiais.

Quais são os 5 golpes mais comuns do INSS?

As abordagens dos criminosos são variadas, mas algumas modalidades se tornaram mais frequentes. Conhecer o funcionamento de cada uma é o primeiro passo para se proteger. Veja a seguir os cinco principais tipos de fraude envolvendo o benefício previdenciário.

Prova de vida falsa: criminosos entram em contato com o segurado fingindo ser do INSS ou enviam links falsos para oferecer ajuda na realização da prova de vida on-line. Durante o processo, solicitam o envio de uma foto do documento e uma selfie, dados que são usados para abrir contas fraudulentas e contratar empréstimos em nome da vítima. Empréstimo consignado não autorizado: utilizando dados pessoais obtidos em vazamentos, os golpistas contratam empréstimos consignados em nome do aposentado ou pensionista. Com essas informações, ele contrata um empréstimo em nome da vítima e desvia o dinheiro antes que chegue à conta do aposentado. A vítima só percebe quando vê os descontos mensais sendo debitados automaticamente do benefício. Golpe da atualização de dados: a vítima recebe uma ligação ou mensagem informando que seu cadastro no INSS está desatualizado e precisa ser corrigido com urgência para não perder o benefício. Para isso, solicitam informações como número do CPF, dados bancários e senhas. Falso intermediário para acelerar o benefício: indivíduos prometem agilizar a análise ou a concessão de aposentadorias e pensões em troca de um pagamento adiantado. Após receber o dinheiro, o golpista desaparece sem prestar qualquer serviço. Cobrança de taxas inexistentes: uma mensagem informa que há valores atrasados a serem recebidos, mas que, para liberar o pagamento, é preciso quitar uma taxa administrativa. O INSS não cobra por nenhum de seus serviços.

Como se proteger dos golpes do INSS?

A principal forma de proteção é a desconfiança. Nunca forneça dados pessoais, senhas ou fotos por telefone, WhatsApp ou links suspeitos. Utilize sempre os canais oficiais do governo, como o aplicativo ou site Meu INSS, e desconfie de qualquer promessa de vantagem financeira fácil.

Não compartilhe dados: o INSS nunca entra em contato para solicitar senhas, fotos de documentos ou informações bancárias. Vale lembrar que atualmente a prova de vida é realizada automaticamente pelo INSS por meio do cruzamento de dados governamentais, sem necessidade de ação do beneficiário na maioria dos casos.

Use canais oficiais: para qualquer consulta ou serviço, acesse o site, o aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS) ou ligue para a central telefônica 135.

Desconfie de contatos: ignore ligações, e-mails ou mensagens de texto de números desconhecidos que peçam informações pessoais em nome do instituto.

Verifique seu extrato: consulte regularmente o extrato de pagamento do seu benefício para identificar descontos ou movimentações suspeitas.

Bloqueie o benefício para empréstimos: se não tiver interesse em contratar crédito, use o Meu INSS para bloquear a realização de novos empréstimos consignados.

Fui vítima de um golpe, o que fazer?

Caso tenha sido vítima de uma fraude, agir rapidamente pode minimizar os danos. O primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima ou pela internet. Em seguida, entre em contato com seu banco para contestar as transações desconhecidas e, se necessário, bloquear cartões e senhas. Por fim, comunique o ocorrido ao INSS pela central 135 e registre uma reclamação na plataforma Fala.BR (ouvidoria oficial do Governo Federal).

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.