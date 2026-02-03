Assine
Cuidado com o golpe da prova de vida do INSS: veja como se proteger

Criminosos se passam por funcionários do INSS para roubar dados de aposentados; conheça as táticas dos golpistas e aprenda a identificar as fraudes

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
03/02/2026 12:45

Cuidado com o golpe da prova de vida do INSS: veja como se proteger
Golpistas visam idosos com telefonemas e mensagens, usando a prova de vida do INSS como isca para fraudar e roubar dados. crédito: Freepik

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são o alvo de um golpe que usa a prova de vida como isca para roubar dados. Criminosos entram em contato por telefone ou WhatsApp, se passando por funcionários do órgão, e solicitam informações sensíveis sob o pretexto de uma suposta atualização cadastral obrigatória.

A abordagem dos golpistas é pensada para gerar urgência e medo. Eles costumam afirmar que, sem o procedimento, o benefício pode ser bloqueado ou cancelado, pressionando a vítima a agir rapidamente e sem pensar.

Entenda a tática dos golpistas

O contato inicial geralmente ocorre por meio de uma mensagem de texto ou ligação. O fraudador utiliza uma foto e um nome falsos, simulando ser um atendente oficial do INSS. Em seguida, solicita o envio de fotos de documentos, como RG e CPF, além de uma selfie do beneficiário segurando a identificação.

Com esses dados em mãos, os criminosos conseguem validar a identidade da vítima em aplicativos de bancos digitais para abrir contas e solicitar empréstimos consignados, causando um enorme prejuízo financeiro.

É fundamental saber que o INSS não entra em contato ativo para pedir fotos, senhas ou dados pessoais por telefone ou aplicativos de mensagem. Desde o início de 2023, a prova de vida é feita de forma automática para a maioria dos beneficiários, por meio do cruzamento de informações de outros bancos de dados do governo. O órgão aguarda até 10 meses a partir da data de aniversário do segurado para realizar essa validação e, apenas se não houver registros de atividades, o beneficiário será notificado oficialmente para realizar o procedimento antes de qualquer bloqueio.

Como se proteger e evitar a fraude

Para não se tornar uma vítima, adote algumas medidas de segurança simples e eficazes. Ficar atento aos detalhes da abordagem é o primeiro passo para identificar a tentativa de fraude e garantir a proteção de suas informações e do seu benefício.

  • Desconfie de qualquer contato: o INSS não pede dados pessoais por telefone, SMS ou WhatsApp. Se receber uma ligação ou mensagem do tipo, não prossiga.

  • Nunca envie fotos de documentos: não compartilhe imagens do seu RG, CPF, CNH ou comprovante de residência com desconhecidos.

  • Use apenas os canais oficiais: para consultar informações ou realizar serviços, utilize o aplicativo ou site Meu INSS ou ligue para a central telefônica 135.

  • Lembre-se da prova de vida automática: o INSS cruza dados de outras fontes, como votação nas eleições, atendimento no SUS ou emissão de passaporte, para comprovar que o beneficiário está vivo.

  • Na dúvida, desligue e bloqueie: se a conversa parecer suspeita, encerre a chamada ou o chat imediatamente e bloqueie o número para evitar novas tentativas.

  • Se caiu no golpe, aja rápido: registre um Boletim de Ocorrência online e comunique imediatamente seu banco para bloquear transações suspeitas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

