Cuidado com o golpe do Meu INSS: veja como proteger seus dados

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão na mira de um golpe que utiliza o nome do aplicativo "Meu INSS" para roubar dados. Criminosos enviam mensagens falsas por SMS, WhatsApp e e-mail com links maliciosos, aproveitando o crescente uso da plataforma digital para enganar os segurados e obter acesso a informações pessoais e financeiras.

A fraude geralmente começa com uma mensagem de texto ou e-mail com tom de urgência. Os golpistas afirmam que o beneficiário precisa realizar a prova de vida online, atualizar o cadastro ou verificar um suposto erro no pagamento para não ter o benefício bloqueado. A tática é criar pânico para que a pessoa clique no link enviado sem pensar.

Ao clicar, a vítima é direcionada para uma página falsa que imita a aparência do portal oficial do "Meu INSS" ou do Gov.br. Nesse ambiente, são solicitados dados como CPF, data de nascimento, nome da mãe, senhas e até informações de cartões. Com essas informações, os criminosos podem fazer empréstimos consignados, solicitar cartões de crédito e acessar contas bancárias.

Como identificar a fraude e se proteger

A principal regra é a cautela. O INSS pode enviar notificações por SMS ou e-mail cadastrados, mas nunca solicita dados pessoais, senhas, fotos ou documentos por esses canais. Toda comunicação oficial é feita pelos canais: aplicativo Meu INSS, site gov.br/inss, telefone 135 e agências dos Correios.

Para se proteger, observe alguns sinais de alerta:

Remetente oficial: O número de SMS oficial do INSS é o 280-41. Mensagens vindas de outros números devem ser tratadas com desconfiança.

Endereço do site: sempre verifique se o endereço no navegador termina em "gov.br". Sites falsos costumam usar finais diferentes, como ".com" ou ".org".

Erros de português: mensagens fraudulentas frequentemente contêm erros de gramática, digitação ou concordância, algo incomum em comunicados oficiais.

Pedidos de dados sensíveis: desconfie de qualquer solicitação de senhas, códigos de segurança ou números de cartão. Órgãos governamentais não fazem esse tipo de pedido por e-mail ou SMS.

O que fazer se você caiu no golpe

Caso tenha fornecido suas informações em um site suspeito, é fundamental agir com rapidez. A primeira medida é alterar imediatamente a senha de acesso ao portal Gov.br. Em seguida, entre em contato com seu banco para informar o ocorrido, bloquear cartões e monitorar qualquer transação suspeita em sua conta.

Também é recomendado registrar um boletim de ocorrência, que pode ser feito pela internet na delegacia virtual do seu estado. Lembre-se de sempre utilizar o site oficial gov.br/inss ou o aplicativo Meu INSS para verificar qualquer informação sobre seu benefício. Por fim, entre em contato com a ouvidoria do INSS por meio do telefone 135 para relatar a fraude e receber orientações.

