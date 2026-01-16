Como funcionam as fraudes no INSS e como o governo tenta combatê-las

As fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) representam um problema antigo e bilionário que voltou ao debate público com investigações recentes, como a Operação Sem Desconto, deflagrada em 2025. A complexidade desses crimes, que desviam recursos essenciais da Previdência Social, exige um combate constante por parte das autoridades.

Os golpes aplicados contra o sistema previdenciário são variados e se utilizam de diferentes artimanhas para lesar os cofres públicos. Os esquemas vão desde a falsificação de documentos simples até a criação de redes organizadas para obter benefícios de forma indevida.

Principais tipos de fraudes no INSS

Os golpes contra a Previdência são diversos, mas alguns se destacam pela frequência e pelo impacto financeiro. Entender como funcionam é o primeiro passo para compreender a dimensão do problema enfrentado pelo governo.

Beneficiários fantasmas: um dos golpes mais comuns envolve a criação de pessoas que não existem ou a manutenção de pagamentos para segurados que já faleceram. Os fraudadores usam documentos falsos para solicitar e receber os valores mensalmente.

Atestados médicos falsos: para obter benefícios por incapacidade, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, criminosos apresentam laudos e atestados médicos forjados, simulando doenças ou lesões que não possuem.

Fraudes na prova de vida: golpistas se passam por aposentados ou pensionistas, muitas vezes utilizando documentos de pessoas já falecidas, para realizar a prova de vida e manter o benefício ativo indevidamente.

Empresas de fachada: organizações criminosas criam empresas que existem apenas no papel para registrar vínculos empregatícios falsos. O objetivo é simular contribuições e garantir que pessoas que nunca trabalharam naquelas funções consigam se aposentar.

Como o governo combate os golpes

Para combater essas práticas, o governo federal tem investido cada vez mais em tecnologia e cruzamento de dados. A Dataprev, empresa de tecnologia da Previdência, é a principal responsável por esse monitoramento, utilizando ferramentas avançadas para identificar inconsistências e potenciais crimes.

Sistemas de inteligência artificial analisam padrões suspeitos, como múltiplos benefícios vinculados a um mesmo endereço ou a concessão de auxílios com base em atestados de um mesmo profissional. O cruzamento de informações entre diferentes bases de dados do governo também é fundamental.

O CPF do beneficiário, por exemplo, é verificado constantemente em sistemas de controle de óbitos para evitar pagamentos após a morte do segurado. O governo também realiza os chamados "pentes-finos", que são revisões periódicas nos benefícios concedidos. Nesses processos, segurados são convocados para reavaliação de perícias médicas e atualização de documentos, o que ajuda a identificar e cortar pagamentos irregulares.

As fraudes no INSS representam um prejuízo bilionário aos cofres públicos. Segundo investigações recentes da Polícia Federal e da CGU, esquemas de descontos irregulares causaram um prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões, afetando mais de 4 milhões de beneficiários. O combate a esses crimes é essencial para garantir a sustentabilidade do sistema, e ações de reparação já resultaram, até 2026, na devolução de mais de R$ 2,83 bilhões aos segurados lesados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.