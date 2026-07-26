Homem não aceita ser rejeitado e ateia fogo na casa de mulher em Minas

Um homem de 31 anos foi preso por atear fogo na casa de uma mulher, de 41, na madrugada deste domingo (26/7), em Bambuí, no Centro-Oeste de Minas. O crime teria sido motivado pela rejeição da vítima, que não correspondia ao interesse amoroso do suspeito.

O incidente ocorreu na Rua Sete de Setembro, no Bairro Candola. A Polícia Militar (PMMG) foi acionada inicialmente para atender a um incêndio em uma residência e, ao chegar ao local, encontrou um barracão nos fundos do imóvel tomado pelas chamas e pela fumaça.

Uma vizinha informou aos militares que poderia haver pessoas dentro da casa, pois, durante a madrugada, havia ouvido uma discussão e alguém se despedindo.

Os policiais entraram no imóvel mesmo com risco de explosão e desabamento. Durante a busca, encontraram a mulher caída no quarto, entre a cama e uma janela, aparentemente inconsciente, mas ainda com sinais vitais.

Os militares abriram uma janela e conseguiram retirar a vítima da casa. O cão dela também foi retirado.

A mulher apresentava dificuldades para respirar e sinais de intoxicação por fumaça. Ela recebeu os primeiros atendimentos do Samu e foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora do Brasil em estado grave. Posteriormente, relatou aos policiais que não se lembrava do momento em que o incêndio começou e que só voltou à consciência já no hospital.

Durante o salvamento, dois militares precisaram de atendimento médico após inalarem fumaça. Um deles apresentou quadro mais grave e precisou receber oxigênio.

Homem confessou ter provocado incêndio

De acordo com a PMMG, os policiais localizaram o suspeito, que teria confessado espontaneamente o crime. Ele contou que estava na casa da vítima consumindo bebida alcoólica e que, após ser rejeitado e ser convidado a deixar o imóvel, saiu do local.

Segundo o relato do homem, ele retornou pouco depois, abriu uma janela da residência e colocou fogo em um lençol utilizando um isqueiro. Em seguida, deixou o lugar.

O suspeito ainda estava com o isqueiro no momento da prisão. Conforme a polícia, ele declarou que tinha sentimentos pela vítima há cerca de três anos, mas que nunca havia sido correspondido.

Uma amiga da mulher relatou aos militares que o homem demonstrava interesse por ela durante a noite e fazia comentários indicando que gostava dela. A vítima também informou que ele frequentemente dizia gostar dela, porém nunca tiveram relacionamento.

Ainda segundo o registro policial, durante uma discussão anterior, o homem teria arremessado uma cadeira dentro da residência, mas não teria agredido fisicamente a mulher.

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O imóvel sofreu danos de grande proporção por causa do incêndio, com perda de móveis e outros objetos. O homem foi preso por tentativa de feminicídio e incêndio criminoso e levado para a delegacia, junto com o material apreendido.