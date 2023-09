Homem coloca fogo na casa de ex e faz ameaças de morte

432

Incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros, destruiu totalmente a casa em Nova Lima (foto: CBMMG/Divulgação)

Um homem de 31 anos, que colocou fogo na casa da ex-companheira, no Bairro Monte Castelo, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (7/9), foi preso. Ele estava em liberdade provisória, depois de pagar fiança, por ter agredido a mesma vítima, na última terça (5/9). No entanto, foi o segundo atentado praticado por ele contra a ex-mulher, em três dias.A prisão aconteceu em Ponte Nova, na Zona da Mata Mineira, de onde já foi transferido para Nova Lima.

Na última terça, o homem tinha agredido a mulher. E na quinta, retornou à casa e, usando gasolina, ateou fogo na residência, que estava vazia.

A ex, com medo das ameaças que eram feitas pelo homem, resolveu sair de casa. Junto com o filho, de 7 anos, e os pais, foi para a casa de parentes, em Ponte Nova.

Antes de colocar fogo na residência, o suspeito arrombou a porta da casa da ex-companheira, na rua D, depois de ter pulado o muro, uma vez que o portão de acesso estava trancado.

Ele entrou na casa com um galão de gasolina e começou a derramar o líquido nos móveis. Em seguida, riscou um fósforo e ateou fogo, fugindo em seguida.

Uma tia dele, ao tomar conhecimento do que o sobrinho pretendia fazer, chegou a ir até a residência, para tentar dissuadi-lo. No entanto, ela passou mal ao chegar ao local e precisou ser levada para o hospital. Segundo informações, sentiu dores no peito.

Perseguição

O suspeito foi para Ponte Nova, de carro, depois de ficar sabendo que a ex-companheira tinha seguido para aquela cidade. Durante o percurso, o homem enviou várias mensagens, via celular, para ela, dizendo que iria matá-la.

Ao chegar à cidade da Zona da Mata, pegou uma motocicleta emprestada com um primo, fez uma foto e enviou à ex, dizendo que iria encontrá-la. E foi ao receber essa fotografia que a mulher decidiu pedir ajuda à polícia.

A Polícia Militar montou, então, uma operação e conseguiu localizar o homem. Da delegacia de Nova Lima, ele será encaminhado para o sistema prisional.