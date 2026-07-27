Carro avança sinal e destrói viatura da polícia na Avenida Amazonas, em BH
Acidente deixou um policial militar e o motorista feridos; trânsito ficou intenso nesta segunda-feira (27/7) na região
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Um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para categoria B (veículos de passeio) se envolveu em um acidente com uma viatura da Polícia Militar (PMMG) na madrugada desta segunda-feira (27/7), na Avenida Amazonas, na Região Oeste de Belo Horizonte.
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Segundo a PMMG e a BHTrans, a batida aconteceu por volta das 4h30, no cruzamento da Avenida Amazonas com a Rua Sararé, sentido bairro, próximo à entrada da Cabana do Pai Tomás.
As informações iniciais apontam que o motorista do carro avançou o sinal vermelho e atingiu a viatura.
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O condutor, que possui habilitação apenas para a categoria A (motocicletas), ficou ferido e foi socorrido. Um policial militar que estava na viatura também sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Militar.
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Com o impacto, a viatura ficou com a parte dianteira destruída, e os airbags foram acionados. Já o carro de passeio, de cor vermelha, sofreu danos severos, principalmente na lateral, e teve perda praticamente total.
Por volta das 7h, o trânsito era intenso na Avenida Amazonas em razão do acidente.
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