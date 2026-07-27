Carro avança sinal e destrói viatura da polícia na Avenida Amazonas, em BH

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

Um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para categoria B (veículos de passeio) se envolveu em um acidente com uma viatura da Polícia Militar (PMMG) na madrugada desta segunda-feira (27/7), na Avenida Amazonas, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo a PMMG e a BHTrans, a batida aconteceu por volta das 4h30, no cruzamento da Avenida Amazonas com a Rua Sararé, sentido bairro, próximo à entrada da Cabana do Pai Tomás.

As informações iniciais apontam que o motorista do carro avançou o sinal vermelho e atingiu a viatura.

O condutor, que possui habilitação apenas para a categoria A (motocicletas), ficou ferido e foi socorrido. Um policial militar que estava na viatura também sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Militar.

Com o impacto, a viatura ficou com a parte dianteira destruída, e os airbags foram acionados. Já o carro de passeio, de cor vermelha, sofreu danos severos, principalmente na lateral, e teve perda praticamente total.

Por volta das 7h, o trânsito era intenso na Avenida Amazonas em razão do acidente.

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