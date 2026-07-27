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ACIDENTE EM BH

Carro avança sinal e destrói viatura da polícia na Avenida Amazonas, em BH

Acidente deixou um policial militar e o motorista feridos; trânsito ficou intenso nesta segunda-feira (27/7) na região

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Wellington Barbosa
Edésio Ferreira
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Edésio Ferreira
Repórter
Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.
27/07/2026 08:56 - atualizado em 27/07/2026 08:56

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Motorista sem CNH de carro bate em viatura da PM na Avenida Amazonas
Motorista sem CNH de carro bate em viatura da polícia na Avenida Amazonas crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para categoria B (veículos de passeio) se envolveu em um acidente com uma viatura da Polícia Militar (PMMG) na madrugada desta segunda-feira (27/7), na Avenida Amazonas, na Região Oeste de Belo Horizonte.

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Segundo a PMMG e a BHTrans, a batida aconteceu por volta das 4h30, no cruzamento da Avenida Amazonas com a Rua Sararé, sentido bairro, próximo à entrada da Cabana do Pai Tomás.

As informações iniciais apontam que o motorista do carro avançou o sinal vermelho e atingiu a viatura.

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O condutor, que possui habilitação apenas para a categoria A (motocicletas), ficou ferido e foi socorrido. Um policial militar que estava na viatura também sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Militar.

Com o impacto, a viatura ficou com a parte dianteira destruída, e os airbags foram acionados. Já o carro de passeio, de cor vermelha, sofreu danos severos, principalmente na lateral, e teve perda praticamente total.

Por volta das 7h, o trânsito era intenso na Avenida Amazonas em razão do acidente.

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As informações iniciais apontam que o motorista do carro avançou o sinal vermelho
As informações iniciais apontam que o motorista do carro avançou o sinal vermelho Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

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