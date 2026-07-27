Sete presos escapam do Ceresp Gameleira durante a madrugada em BH

Sete detentos fugiram do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (27/7). Até o momento, três deles foram recapturados pelas forças de segurança.

Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), informou que os custodiados conseguiram escapar após abrir um buraco na cela e transpor o muro da unidade prisional.

As forças de segurança seguem em buscas para localizar e recapturar os quatro foragidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Sejusp relatou ainda que foi instaurado um procedimento interno para apurar as circunstâncias da fuga e verificar como os presos obtiveram meios de deixar o estabelecimento prisional.