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Sete presos escapam do Ceresp Gameleira durante a madrugada em BH

Segundo a Sejusp, os detentos abriram um buraco na cela e conseguiram transpor o muro da unidade prisional

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/07/2026 08:06 - atualizado em 27/07/2026 08:45

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Sete detentos fogem do Ceresp Gameleira, em BH; três são recapturados
Sete detentos fogem do Ceresp Gameleira, em BH; três são recapturados crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Sete detentos fugiram do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (27/7). Até o momento, três deles foram recapturados pelas forças de segurança.

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Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), informou que os custodiados conseguiram escapar após abrir um buraco na cela e transpor o muro da unidade prisional.

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As forças de segurança seguem em buscas para localizar e recapturar os quatro foragidos.

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A Sejusp relatou ainda que foi instaurado um procedimento interno para apurar as circunstâncias da fuga e verificar como os presos obtiveram meios de deixar o estabelecimento prisional.

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