Detento é espancado até a morte e tem arma cravada no olho
Vítima estava no banho de sol no presídio quando foi encurralado por outros detentos, que deram socos e chutes. Preso também levou golpes no peito
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Um detento de 27 anos morreu depois de ser espancado no Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba. O homem também foi atacado com um chuço – tipo de arma branca perfurante, de 23 centímetros, que ficou cravada em um dos olhos.
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O caso ocorreu na terça-feira (21/7), por volta das 12h10, durante o banho de sol dos detentos no pátio do presídio.
Identificado como Tayrone Guilherme Fernandes Francisco, o homem foi encurralado por quatro detentos e brutalmente agredido. Mesmo depois de cair no chão, ele continuou apanhando, até que um dos agressores pisou na cabeça dele e o deixou desacordado.
Em seguida, um dos detentos buscou o chuço em uma das celas, voltou ao pátio e deu vários golpes no peito da vítima, finalizando o ato violento ao cravar o objeto em um dos olhos de Tayrone.
A vítima estava sob custódia no complexo penitenciário desde 24 de novembro de 2025. O detento tinha registros de passagem pelo sistema prisional desde 2018.
De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), o preso foi retirado do local e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionado, constatando a morte.
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Ainda de acordo com a Sejusp, os agressores foram devidamente identificados e serão responsabilizados administrativa e criminalmente de acordo com a lei. A direção da unidade instaurou um procedimento interno para apurar a ocorrência e a Polícia Civil (PC) vai investigar o caso.