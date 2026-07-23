Detento é espancado até a morte e tem arma cravada no olho

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um detento de 27 anos morreu depois de ser espancado no Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba. O homem também foi atacado com um chuço – tipo de arma branca perfurante, de 23 centímetros, que ficou cravada em um dos olhos.

O caso ocorreu na terça-feira (21/7), por volta das 12h10, durante o banho de sol dos detentos no pátio do presídio.

Identificado como Tayrone Guilherme Fernandes Francisco, o homem foi encurralado por quatro detentos e brutalmente agredido. Mesmo depois de cair no chão, ele continuou apanhando, até que um dos agressores pisou na cabeça dele e o deixou desacordado.

Em seguida, um dos detentos buscou o chuço em uma das celas, voltou ao pátio e deu vários golpes no peito da vítima, finalizando o ato violento ao cravar o objeto em um dos olhos de Tayrone.

A vítima estava sob custódia no complexo penitenciário desde 24 de novembro de 2025. O detento tinha registros de passagem pelo sistema prisional desde 2018.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), o preso foi retirado do local e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionado, constatando a morte.

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Ainda de acordo com a Sejusp, os agressores foram devidamente identificados e serão responsabilizados administrativa e criminalmente de acordo com a lei. A direção da unidade instaurou um procedimento interno para apurar a ocorrência e a Polícia Civil (PC) vai investigar o caso.

