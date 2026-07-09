Detento, de 66 anos, é agredido e morre no Ceresp Gameleira
Processo administrativo foi instaurado para apurar agressões. Segundo a PC, homem de 28 anos teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de homicídio
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Um detento que cumpria pena no Ceresp Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, morreu nessa quarta-feira (8/7). De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), Pedro Bento Rodrigues, de 66 anos, havia sido agredido por outro detento.
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Após sofrer as agressões, Rodrigues foi atendido pela equipe de saúde da unidade prisional. Entretanto, devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário que o Samu fosse acionado. “Apesar de todos os procedimentos empregados pelos profissionais, o quadro evoluiu para óbito”, afirmou a Sejusp.
A Polícia Civil informou que um homem de 28 anos foi ouvido por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital. Na ocasião, ele teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de homicídio e permanece no sistema prisional, à disposição da Justiça.
A perícia oficial esteve no local para realizar os trabalhos de praxe e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal dr. André Roquette, onde passa por exames periciais.
Rodrigues possuía passagens pelo sistema prisional desde 2007 e estava no Ceresp Gameleira desde 3 de junho deste ano.
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A direção da unidade prisional instaurou procedimento interno administrativo para apurar as circunstâncias da morte. Já a Polícia Civil será responsável pelas investigações criminais para completa elucidação dos fatos.