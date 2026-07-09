Detento, de 66 anos, é agredido e morre no Ceresp Gameleira

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um detento que cumpria pena no Ceresp Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, morreu nessa quarta-feira (8/7). De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), Pedro Bento Rodrigues, de 66 anos, havia sido agredido por outro detento.

Após sofrer as agressões, Rodrigues foi atendido pela equipe de saúde da unidade prisional. Entretanto, devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário que o Samu fosse acionado. “Apesar de todos os procedimentos empregados pelos profissionais, o quadro evoluiu para óbito”, afirmou a Sejusp.

A Polícia Civil informou que um homem de 28 anos foi ouvido por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital. Na ocasião, ele teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de homicídio e permanece no sistema prisional, à disposição da Justiça.

A perícia oficial esteve no local para realizar os trabalhos de praxe e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal dr. André Roquette, onde passa por exames periciais.

Rodrigues possuía passagens pelo sistema prisional desde 2007 e estava no Ceresp Gameleira desde 3 de junho deste ano.

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A direção da unidade prisional instaurou procedimento interno administrativo para apurar as circunstâncias da morte. Já a Polícia Civil será responsável pelas investigações criminais para completa elucidação dos fatos.