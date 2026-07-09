Homem é executado em BH dias após enviar Pix falso

Um homem de 36 anos foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (8/7), no Bairro Vila Nova, na Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 18h40, na Rua Alameda das Flores. Quando os militares chegaram ao local, a vítima já estava morta e com o corpo coberto por uma lona.

Moradores do aglomerado informaram aos policiais que o homem vivia na região, era usuário de drogas, mas disseram desconhecer a motivação do homicídio.

Posteriormente, a namorada da vítima compareceu ao local e confirmou a identidade do homem. Em depoimento, ela contou que ele tinha dívidas com traficantes e que, dias antes, havia sido agredido com pauladas após apresentar um comprovante falso de transferência via Pix.

A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima foi atingida por disparos na cabeça e nas costas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Segundo a Polícia Militar, não foram encontradas câmeras de segurança nas proximidades do local do crime.

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Ainda conforme a ocorrência, o homem possuía passagens policiais por roubo, furto e lesão corporal. O caso será investigado pela 4ª Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Venda Nova.