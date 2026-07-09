Presidente de Câmara é preso com simulacro de arma na Grande BH

O presidente da Câmara Municipal de Ipatinga, vereador Werley Glicério Furbino de Araújo (PL), conhecido com Ley do Trânsito, foi preso na tarde de terça-feira (7/7) durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PRF, durante a abordagem ao veículo, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo e uma sacola acondicionada dentro de um cobertor.

No material, havia canetas emagrecedoras, medicamentos à base de canabidiol, produtos de uso terapêutico e estético, além de outros medicamentos de origem paraguaia introduzidos irregularmente no país.

Ainda conforme a PRF, o vereador, de 50 anos, afirmou ser o proprietário de todo o material apreendido. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, em Belo Horizonte.

Conhecido como Ley do Trânsito, Werley também é investigador da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Ele já atuou no Departamento de Trânsito e na Ciretran.

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A reportagem procurou a assessoria do vereador e aguarda retorno. O espaço segue aberto.