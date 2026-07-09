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OCORRÊNCIA NA PF

Presidente de Câmara é preso com simulacro de arma na Grande BH

Vereador e investigador da PC foi detido pela PRF na BR- 262, em Betim; com ele, ainda foram encontrados canetas emagrecedoras e medicamentos irregulares

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/07/2026 09:39

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O vereado Ley do Trânsito afirmou ser o proprietário de todo o material apreendido
Vereador Ley do Trânsito, presidente da Câmara de Ipatinga, no Vale do Aço, foi detido e encaminhado à Polícia Federal, em BH crédito: PRF e Redes Sociais/Reprodução

O presidente da Câmara Municipal de Ipatinga, vereador Werley Glicério Furbino de Araújo (PL), conhecido com Ley do Trânsito, foi preso na tarde de terça-feira (7/7) durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a PRF, durante a abordagem ao veículo, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo e uma sacola acondicionada dentro de um cobertor.

No material, havia canetas emagrecedoras, medicamentos à base de canabidiol, produtos de uso terapêutico e estético, além de outros medicamentos de origem paraguaia introduzidos irregularmente no país.

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Ainda conforme a PRF, o vereador, de 50 anos, afirmou ser o proprietário de todo o material apreendido. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, em Belo Horizonte.

Conhecido como Ley do Trânsito, Werley também é investigador da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Ele já atuou no Departamento de Trânsito e na Ciretran.

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A reportagem procurou a assessoria do vereador e aguarda retorno. O espaço segue aberto.

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