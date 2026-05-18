Vídeo: detento tenta pegar objeto e fica entalado em cela de penitenciária
Bombeiros utilizaram ferramenta de corte para retirar o homem sem ferimentos
compartilheSIGA
Um detento ficou preso na portinhola de uma cela e precisou ser resgatado na tarde desse domingo (17/5), em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 14h, na Penitenciária José Maria Alkimin.
De acordo com o solicitante, o preso tentou pegar um objeto pessoal que havia caído do lado de fora da cela, momento em que ficou entalado na portinhola.
Leia Mais
Militares do Pelotão de Busca e Salvamento foram acionados e realizaram o resgate utilizando ferramenta de corte.
- Detentos do semiaberto são executados na porta do trabalho, em Contagem
- Detento esquarteja e espalha partes do corpo de colega em presídio mineiro
Ainda conforme os bombeiros, o trabalho durou cerca de 40 minutos e exigiu bastante cuidado, já que a lâmina utilizada no equipamento ficou muito próxima do detento durante o procedimento. O homem foi retirado sem ferimentos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Imagens gravadas mostram o preso entalado na estrutura enquanto os militares realizam o corte da porta para efetuar o resgate.