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Vídeo: detento tenta pegar objeto e fica entalado em cela de penitenciária

Bombeiros utilizaram ferramenta de corte para retirar o homem sem ferimentos

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/05/2026 07:28

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O preso ficou preso ao tentar pegar um objeto pessoal que havia caído do lado de fora da cela
O preso ficou preso ao tentar pegar um objeto pessoal que havia caído do lado de fora da cela crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um detento ficou preso na portinhola de uma cela e precisou ser resgatado na tarde desse domingo (17/5), em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 14h, na Penitenciária José Maria Alkimin.

De acordo com o solicitante, o preso tentou pegar um objeto pessoal que havia caído do lado de fora da cela, momento em que ficou entalado na portinhola.

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Militares do Pelotão de Busca e Salvamento foram acionados e realizaram o resgate utilizando ferramenta de corte.

Ainda conforme os bombeiros, o trabalho durou cerca de 40 minutos e exigiu bastante cuidado, já que a lâmina utilizada no equipamento ficou muito próxima do detento durante o procedimento. O homem foi retirado sem ferimentos.

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Imagens gravadas mostram o preso entalado na estrutura enquanto os militares realizam o corte da porta para efetuar o resgate.

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