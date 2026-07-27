Parque da Serra do Curral: passeio guiado ganha nova edição

O passeio ecológico noturno pelo Parque da Serra do Curral terá nova turma, com 25 vagas disponíveis, e será realizado nesta quinta-feira (30/7). A Trilha ao Luar tem duração de uma hora e meia, em média. As inscrições da edição extra podem ser feitas via formulário até as 16h desta terça-feira (28/7).

Promovida pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), a trilha sai da Praça das Águas, no Parque das Mangabeiras, às 18h. O percurso é focado na observação e escuta dos animais com hábitos noturnos, além da contemplação do parque num horário de visitação diferente do habitual.

O trajeto ainda aborda temas relacionados à ecologia e sensibilização ambiental dos participantes e tem três quilômetros no total. A FPMZB recomenda o uso de roupas confortáveis para caminhada com agasalho, sapato fechado, repelente, chapéu ou boné e garrafa d'água para hidratação.

A primeira edição do projeto, pensado para a programação de férias de julho, ocorreu na última quinta-feira (23/7). A próxima edição será nesta quarta-feira (29/7), mas as vagas já foram esgotadas. Caso haja desistência, é possível se inscrever para o circuito no local, antes do início da trilha, assim como na edição de quinta-feira.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a realização do trajeto está sujeita a alterações ou até cancelamento, em caso de condições climáticas adversas.

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* Estagiário sob a supervisão da Tetê Monteiro