Clima em BH: confira a previsão para esta segunda-feira (27/7)

A semana em Belo Horizonte começa com clima estável e temperaturas amenas. De acordo com a Defesa Civil, a segunda-feira (27/7) será de céu claro a parcialmente nublado na capital mineira. A máxima estimada é de 28°C.

A mínima nesta segunda foi de 14,4°C na Região Centro-Sul da capital. Pampulha e Venda Nova aparecem logo em seguida com 14,6°C em seus termômetros.

A umidade do ar segue baixa na capital e deve ficar em torno de 30% durante a tarde.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 17,1°C, às 6h20.

Centro-Sul: 14,4°C, às 5h50.

Oeste: 14,8°C, com sensação térmica de 4,7°C, às 6h.

Pampulha: 14,6°C, com sensação térmica de 16,5°C, às 6h.

Venda Nova: 14,6°C, às 6h35.

Tempo em Minas

Em Minas Gerais, o clima também deve ser estável nesta segunda-feira (27/7). Nos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce e na Zona da Mata, o céu fica parcialmente nublado. Demais regiões do estado devem apresentar céu parcialmente nublado a claro. A temperatura máxima é estimada em 33°C.

A mínima registrada no estado foi em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas. A região cravou 4,5°C às 7h com sensação térmica de 6,4°C.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata