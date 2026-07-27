BH: integrantes da Máfia Azul são presos por emboscada contra botafoguenses

Três integrantes da torcida organizada cruzeirense Máfia Azul, sendo dois de 26 anos e um de 41, foram presos na noite desse domingo (26/7), suspeitos de planejar uma emboscada contra torcedores do Botafogo no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 23h20. Militares do Batalhão de Choque que estavam na Avenida Antônio Carlos, próximos ao Mineirão, receberam informações de que um ônibus com torcedores do Botafogo seria alvo de um ataque.

Ao chegar ao Anel Rodoviário, os policiais encontraram diversos integrantes da Máfia Azul escondidos perto de um caminhão, segurando pedras e outros objetos que seriam utilizados na ação.

Com a aproximação das viaturas, o grupo fugiu em direção a Nova Lima, na Grande BH. Durante o cerco, um dos suspeitos foi abordado após abandonar as pedras que carregava.

O homem contou aos militares que havia estacionado seu Chevrolet Agile nas proximidades e dado carona a outros integrantes da torcida organizada. Segundo ele, transportava no veículo materiais que seriam utilizados no ataque ao ônibus.

Durante a vistoria no carro, os policiais encontraram camisas, bandeiras e bonés da Máfia Azul, além de uma camiseta de torcida organizada de outro clube e um galão. O suspeito apresentava um corte na boca e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Em outro veículo estacionado próximo ao local, a PMMG apreendeu camisas de torcida organizada, pedaços de madeira e barras de metal.

Prisão

Durante buscas em uma área de mata, outros dois suspeitos foram localizados e presos. Eles confessaram aos militares que pretendiam atirar pedras contra o ônibus dos torcedores do Botafogo e que agiam com mais sete pessoas, que não foram encontradas.

Os celulares dos suspeitos foram apreendidos, assim como os dois veículos utilizados pelo grupo. Os três homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

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A Polícia Militar destacou ainda que há uma decisão judicial que proíbe a presença da torcida organizada Máfia Azul nos estádios até 16 de março de 2028.