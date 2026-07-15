Emboscada em Contagem: casal é baleado e homem morre durante troca de armas

Um homem de 33 anos morreu e uma mulher de 29 ficou ferida ao serem baleados na tarde dessa terça-feira (14/7), no Bairro Arvoredo, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 17h55, na Rua Matos. Os militares foram acionados ao receberem informações de que duas pessoas haviam sido atingidas por disparos de arma de fogo.

Ao chegarem ao local, os militares socorreram a mulher, que apresentava ferimentos na cintura e na perna. Ela foi levada para a Upa Ressaca e, posteriormente, transferida para o bloco cirúrgico do Hospital Municipal de Contagem.

O homem foi encontrado morto no banco do motorista de um Volkswagen Gol, com a cabeça sobre o banco do passageiro. No interior do veículo, havia grande quantidade de sangue e diversos estojos de munição calibre 9 mm. Segundo a PM, não foram observadas perfurações na parte externa do automóvel.

À polícia, a mulher relatou que havia ido ao local com o companheiro para realizar uma troca de armas de fogo. Nesse momento, uma motocicleta parou ao lado do carro e um dos ocupantes efetuou diversos disparos contra o casal antes de fugir.

A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima foi atingida por tiros na cabeça, no pescoço e no ombro. No local, foram recolhidos 12 estojos de munição calibre 9 mm. Também foram apreendidos duas buchas de maconha, um cigarro de maconha e um telefone celular.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), e o veículo foi removido. A motivação do crime ainda é desconhecida. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e o caso será investigado pela Polícia Civil.