Ônibus de graça muda jeito de viver em Belo Horizonte

Gratuidade do transporte público aos domingos e feriados em BH começou em dezembro Gladyston Rodrigues/EM/D.A PRESS Mais de 9,1 milhões. Esse é o número de pessoas que já utilizaram os programas criados para melhorar a mobilidade da população em seis meses. Os dois programas também facilitaram o acesso ao lazer, aos serviços públicos e à convivência familiar. E mais: totalmente de graça.



Na verdade, a questão financeira sempre foi determinante. Durante muito tempo, sair de casa aos domingos significava precisar fazer muitas contas. Afinal, para muitas famílias de Belo Horizonte, um passeio no parque, uma visita a parentes ou uma programação cultural exigia incluir no orçamento o custo das passagens de ônibus. E, em muitos casos, esse gasto acabava por inviabilizar o passeio, pois o dinheiro era necessário para cobrir despesas mais essenciais e urgentes.



Nos últimos seis meses essa realidade começou a mudar. Desde dezembro, quando a Prefeitura de Belo Horizonte implantou o programa Catraca Livre e ampliou a oferta de ônibus durante a madrugada, com o Madrugão, mais de 9,1 milhões de passageiros utilizaram os dois serviços. Quem usou aprovou: mais do que apenas facilitar deslocamentos, os programas passaram a ampliar o acesso da população aos diferentes espaços de lazer da cidade, especialmente os públicos.



Viagens gratuitas nos domingos e feriados

O Catraca Livre garante viagens gratuitas aos domingos e feriados nacionais nas linhas municipais. Nele se concentrou a maior parte desse movimento da população: foram cerca de 8,8 milhões de passageiros em aproximadamente 292 mil viagens. O resultado foi um crescimento de 40% na utilização do transporte coletivo nesses dias da semana, passando a transportar, em média, 265 mil pessoas a cada domingo ou feriado.



O aumento da demanda revela um comportamento que foi muito além da expressiva melhoria da mobilidade e multiplicou efeitos sobre a economia. De fato, a gratuidade retirou completamente ou pelo menos reduziu barreiras econômicas que limitavam os deslocamentos de milhares de moradores, especialmente para atividades que não estão ligadas ao trabalho, como lazer, cultura, esporte, turismo urbano e encontros familiares.



A explicação é simples: os valores que antes seriam destinados às passagens permanecem no orçamento das pessoas para gastos futuros, que antes não ocorreriam, ou são utilizados em outras despesas decorrentes do próprio passeio, como alimentação, atividades recreativas ou compras em feiras e pequenos comércios espalhados pela cidade.

Deslocamento que gera inclusão social

Na verdade, o movimento criado com o Catraca Livre também amplia o acesso aos equipamentos públicos de Belo Horizonte: parques, praças, centros culturais, feiras, mercados, áreas de convivência, espaços esportivos e atrações turísticas passam a ficar mais acessíveis para moradores de todas as regiões da capital, independentemente da renda ou da distância entre a residência e o destino.



Urbanistas que analisaram o Catraca definem essa possibilidade como parte do chamado "direito à cidade": mais do que viver em um município que oferece serviços e espaços públicos de qualidade, é preciso que a população consiga chegar até eles. Nesse cenário, o transporte coletivo deixa de ser apenas um meio de deslocamento e passa a funcionar como instrumento de transformação e inclusão social.



Os reflexos também impactam a economia local. Com mais pessoas circulando aos domingos, aumenta o movimento em bares, restaurantes, lanchonetes, feiras, parques e outros empreendimentos que dependem do fluxo de visitantes. O transporte passa a estimular não apenas a mobilidade, mas também a ocupação dos espaços públicos e a atividade econômica distribuída pelos bairros.



Madrugão, transporte na hora certa

Enquanto o Catraca Livre amplia a circulação durante o dia, nos domingos e feriados nacionais, o Madrugão atende outra necessidade das pessoas que vivem em BH, principalmente nas regiões mais distantes. Implantado para reforçar a oferta de ônibus entre meia-noite e 3h59 da madrugada, o programa já beneficiou cerca de 345 mil passageiros em seus primeiros seis meses de funcionamento.



A iniciativa atende principalmente trabalhadores que encerram o expediente durante a madrugada, como profissionais da área da saúde, hotelaria, alimentação, segurança, limpeza urbana, comércio e outros serviços essenciais. O Madrugão também amplia as possibilidades de deslocamento para quem participa de atividades culturais ou de entretenimento no período noturno.



Além da ampliação do atendimento em 128 linhas, o programa passou a contar com a Linha 10 – Circular Noturno, que conecta importantes áreas de vida noturna e corredores do Sistema Move, ampliando as opções de integração durante a madrugada.



Embora tenham objetivos operacionais diferentes, os programas Catraca Livre e Madrugão compartilham uma mesma lógica: tornar Belo Horizonte mais acessível em diferentes horários e para diferentes públicos. Se os mais de 9 milhões de passageiros demonstram adesão da população, o principal resultado talvez esteja na mudança da relação dos moradores com a própria cidade.

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Quando o custo do deslocamento deixa de ser um obstáculo, parques ficam mais próximos, famílias conseguem se encontrar com mais frequência, equipamentos públicos passam a ser mais utilizados e trabalhadores encontram alternativas para voltar para casa com mais rapidez e segurança. Mais do que transportar passageiros, a mobilidade amplia oportunidades e aproxima as pessoas da cidade onde vivem.