BH: veja quem são os presos que fugiram do Ceresp e seguem foragidos

Quatro dos sete detentos que fugiram do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (27/7), continuam foragidos. Até o momento, três deles foram recapturados pelas forças de segurança.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) pede a colaboração da população para localizar os fugitivos.

Informações sobre o paradeiro deles podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque Denúncia Unificado (181) ou pelo DDU Web.

Os detentos que seguem foragidos são:

Luiz Fernando Freitas Pereira, conhecido como "Bolotinha";

Saymon Patric Gomes Alves, conhecido como "LB";

Bruno Gustavo Gomes da Paixão;

Leonardo da Silva.

Segundo a Sejusp, por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), os presos conseguiram escapar após abrir um buraco na cela e transpor o muro da unidade prisional.

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As forças de segurança seguem realizando buscas para localizar e recapturar os quatro fugitivos.