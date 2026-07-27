BH: veja quem são os presos que fugiram do Ceresp e seguem foragidos
Sete detentos fugiram da unidade prisional em Belo Horizonte; três foram recapturados pelas forças de segurança
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Quatro dos sete detentos que fugiram do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (27/7), continuam foragidos. Até o momento, três deles foram recapturados pelas forças de segurança.
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A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) pede a colaboração da população para localizar os fugitivos.
Informações sobre o paradeiro deles podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque Denúncia Unificado (181) ou pelo DDU Web.
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Os detentos que seguem foragidos são:
- Luiz Fernando Freitas Pereira, conhecido como "Bolotinha";
- Saymon Patric Gomes Alves, conhecido como "LB";
- Bruno Gustavo Gomes da Paixão;
- Leonardo da Silva.
Segundo a Sejusp, por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), os presos conseguiram escapar após abrir um buraco na cela e transpor o muro da unidade prisional.
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As forças de segurança seguem realizando buscas para localizar e recapturar os quatro fugitivos.