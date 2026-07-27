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BH: veja quem são os presos que fugiram do Ceresp e seguem foragidos

Sete detentos fugiram da unidade prisional em Belo Horizonte; três foram recapturados pelas forças de segurança

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/07/2026 08:21 - atualizado em 27/07/2026 08:21

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Da esquerda para a direita: Saymon, Bruno, Luiz e Leonardo
Da esquerda para a direita: Saymon, Bruno, Luiz e Leonardo crédito: Sejusp/Reprodução

Quatro dos sete detentos que fugiram do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (27/7), continuam foragidos. Até o momento, três deles foram recapturados pelas forças de segurança.

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A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) pede a colaboração da população para localizar os fugitivos.

Informações sobre o paradeiro deles podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque Denúncia Unificado (181) ou pelo DDU Web.

Leia Mais

Os detentos que seguem foragidos são:

  • Luiz Fernando Freitas Pereira, conhecido como "Bolotinha";
  • Saymon Patric Gomes Alves, conhecido como "LB";
  • Bruno Gustavo Gomes da Paixão;
  • Leonardo da Silva.

Segundo a Sejusp, por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), os presos conseguiram escapar após abrir um buraco na cela e transpor o muro da unidade prisional.

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As forças de segurança seguem realizando buscas para localizar e recapturar os quatro fugitivos.

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