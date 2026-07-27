Homem esquece de puxar freio de mão, é arrastado e quebra a perna em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de idade não divulgada, teve uma fratura exposta em uma das pernas ao ser arrastado pelo próprio carro na manhã desta segunda-feira (27/7), no Bairro Aparecida, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 9h30, na Rua Henrique Dias, altura do número 192.

Quando chegaram ao local, os militares viram a vítima embaixo de um Astra preto. Conforme relato do motorista, ele perdeu o controle da direção quando tentou subir a rua. Ele desceu do veículo sem puxar o freio de mão e foi arrastado.

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O veículo desceu a rua por cerca de seis metros e só parou ao entrar no pátio de uma igreja evangélica, quebrando o portão do estabelecimento. A vítima foi conduzida ao pronto atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

