Homem esquece de puxar freio de mão, é arrastado e quebra a perna em BH
Vítima foi socorrida com fratura exposta em uma das pernas depois de ser arrastada pelo próprio carro na Região Noroeste da capital mineira
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Um homem, de idade não divulgada, teve uma fratura exposta em uma das pernas ao ser arrastado pelo próprio carro na manhã desta segunda-feira (27/7), no Bairro Aparecida, na Região Noroeste de Belo Horizonte.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 9h30, na Rua Henrique Dias, altura do número 192.
Quando chegaram ao local, os militares viram a vítima embaixo de um Astra preto. Conforme relato do motorista, ele perdeu o controle da direção quando tentou subir a rua. Ele desceu do veículo sem puxar o freio de mão e foi arrastado.
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O veículo desceu a rua por cerca de seis metros e só parou ao entrar no pátio de uma igreja evangélica, quebrando o portão do estabelecimento. A vítima foi conduzida ao pronto atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).