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ACIDENTE

Homem esquece de puxar freio de mão, é arrastado e quebra a perna em BH

Vítima foi socorrida com fratura exposta em uma das pernas depois de ser arrastada pelo próprio carro na Região Noroeste da capital mineira

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
27/07/2026 12:44

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Motorista esquece de puxar o freio de mão e é arrastado pelo próprio carro, que bateu no portão de uma igreja no Bairro Aparecida, em BH
Motorista esquece de puxar o freio de mão e é arrastado pelo próprio carro, que bateu no portão de uma igreja evangélica, no Bairro Aparecida, em BH crédito: CBMMG/Divulgação

Um homem, de idade não divulgada, teve uma fratura exposta em uma das pernas ao ser arrastado pelo próprio carro na manhã desta segunda-feira (27/7), no Bairro Aparecida, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 9h30, na Rua Henrique Dias, altura do número 192.

Quando chegaram ao local, os militares viram a vítima embaixo de um Astra preto. Conforme relato do motorista, ele perdeu o controle da direção quando tentou subir a rua. Ele desceu do veículo sem puxar o freio de mão e foi arrastado.

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O veículo desceu a rua por cerca de seis metros e só parou ao entrar no pátio de uma igreja evangélica, quebrando o portão do estabelecimento. A vítima foi conduzida ao pronto atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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