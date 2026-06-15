Homem é encontrado morto em cela do Ceresp Gameleira em BH

Fernando Cabral da Silva de 41 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (15/6) em uma cela no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp), no Bairro Nova Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejusp), durante a realização de uma conferência dos presos, os Policiais Penais encontraram o homem deitado, sem vida. Os agentes chamaram o Samu, que constataram o óbito.

A Sejusp informou ainda que dois detentos, que eram companheiros de cela de Fernando, assumiram a autoria do crime e vão responder criminalmente.

A vítima chegou ao Ceresp recentemente. Ele foi admitido no sistema prisional no dia 9 de junho de 2026 e era primeira passagem dele no sistema.

As investigações criminais são de responsabilidade da Polícia Civil, que foi acionada para a realização dos procedimentos periciais.

Foi instaurado um procedimento interno pela direção da unidade prisional para apurar administrativamente as circunstâncias da ocorrência.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima