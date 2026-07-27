Fuga do Ceresp Gameleira: um dos furagidos já escapou de outro presídio

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um dos sete detentos que escaparam do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (27/7), tem histórico de fuga. Em 2018, Bruno Gustavo Gomes da Paixão, de 33 anos, já havia evadido da Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, considerado de segurança máxima.

Até o momento, Bruno Gustavo segue foragido. Ele tem seis passagens pela polícia, por crimes como roubo, receptação e posse irregular de arma de fogo, havia sido preso em flagrante e estava detido provisoriamente, em regime fechado, na unidade prisional desde o último dia 22 de abril.

Além de Bruno Gustavo, outros dois detentos seguem foragidos. Eles são Luiz Fernando Freitas Pereira, de 20 anos, o "Bolotinha", que estava admitido na unidade desde 3 de julho de 2026 e possui quatro passagens pelo sistema; e Saymon Patric Gomes Silva, de 23 anos, que também deu entrada no Ceresp Gameleira em 22 de abril deste ano.

Informações sobre o paradeiro deles podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque Denúncia Unificado (181) ou pelo DDU Web.

Recapturado

Na tarde desta segunda-feira, Leonardo da Silva, de 24, foi localizado e capturado próximo ao horário de almoço. Ele tem duas passagens pelo sistema prisional. Assim, dos sete fugitivos, quatro já estão de novo sob custódia.

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O Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) informou que os presos conseguiram escapar depois de abrir um buraco na cela e transpor o muro da unidade prisional. As forças de segurança seguem realizando buscas para localizar e recapturar os fugitivos restantes.