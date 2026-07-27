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HOMICÍDIO

Jovem é morto a tiros na Região Leste de BH

Menor de 17 anos foi executado durante a madrugada desta segunda-feira (27/7) na capital mineira; motivação do crime é investigada

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/07/2026 09:14

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Viatura da PMMG
Segundo a PM, vítima chegou a ser socorrida para a Upa Leste, mas morreu na unidade de saúde crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um adolescente de 17 anos morreu ao ser baleado na madrugada desta segunda-feira (27/7), no Bairro Mariano de Abreu, na Região Leste de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta da 1h15, na Rua João Batista de Oliveira. Os militares foram acionados após a informação de que um jovem havia sido atingido por disparos de arma de fogo.

Quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida para a Upa Leste, onde morreu em decorrência dos ferimentos.

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Na unidade de saúde, o pai do adolescente, de 44 anos, contou aos policiais que estava na casa da namorada quando ouviu vários tiros. Em seguida, escutou moradores chamando pelo nome do filho.

Testemunhas que preferiram não se identificar por medo de represálias relataram que um homem efetuou os disparos e, antes de fugir, gritou o próprio nome. A identidade do suspeito, no entanto, não foi informada.

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos no local do crime. Conforme a PM, o adolescente tinha passagens por tráfico de drogas e lesão corporal, além de cumprimento de mandado de busca e apreensão.

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Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A motivação do homicídio será investigada pela Polícia Civil.

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