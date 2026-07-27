Jovem é morto a tiros na Região Leste de BH

Um adolescente de 17 anos morreu ao ser baleado na madrugada desta segunda-feira (27/7), no Bairro Mariano de Abreu, na Região Leste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta da 1h15, na Rua João Batista de Oliveira. Os militares foram acionados após a informação de que um jovem havia sido atingido por disparos de arma de fogo.

Quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida para a Upa Leste, onde morreu em decorrência dos ferimentos.

Na unidade de saúde, o pai do adolescente, de 44 anos, contou aos policiais que estava na casa da namorada quando ouviu vários tiros. Em seguida, escutou moradores chamando pelo nome do filho.

Testemunhas que preferiram não se identificar por medo de represálias relataram que um homem efetuou os disparos e, antes de fugir, gritou o próprio nome. A identidade do suspeito, no entanto, não foi informada.

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos no local do crime. Conforme a PM, o adolescente tinha passagens por tráfico de drogas e lesão corporal, além de cumprimento de mandado de busca e apreensão.

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Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A motivação do homicídio será investigada pela Polícia Civil.